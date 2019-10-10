Две россиянки задушили насильника зарядкой от телефона и отправились под суд

Две жительницы Дагестана убили мужчину, изнасиловавшего одну из обвиняемых. Об этом сказано на сайте Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 25-летний местный житель пригласил в арендованную квартиру в Махачкале бывшую сожительницу, где совершил над ней сексуальное насилие. После этого мужчина потребовал от нее оформить кредит в банке и передать ему деньги.

Пострадавшая от насилия дагестанка запланировала убийство и обратилась за помощью к родственнице. В той же квартире они связали руки спящему мужчине и задушили его проводом от зарядного устройства для мобильного телефона.

Женщины обвиняются по статье 105 УК РФ («Причинение смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

По этой же статье в июне 2019 года было предъявлено обвинение Марии, Ангелине и Кристине Хачатурян. Их задержали в 2018 году по подозрению в убийстве их отца Михаила. Сестры заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны. В августе следствие подтвердило, что Михаил Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия.

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