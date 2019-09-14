Мать сестер Хачатурян назвала убитого ими отца «зверем»

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук назвала убитого ими отца «зверем» и «абсолютным злом». Женщина сообщила об этом в передаче «Центральное телевидение» на НТВ.

Дундук сказала, что ее муж «был зверь, это не был человек». По ее мнению, родственники поддерживают убитого, так как не хотят признавать, что «он — абсолютное зло». Женщина пояснила, что хорошо его знала, так как жила с ним 20 лет. «Надо быть как он, чтобы поддержать его», — добавила мать.

По мнению Дундук, у ее дочерей есть шанс на освобождение. Она также заявила, что девушки спасали свои жизни, и она поступила бы так же на их месте. Мать прокомментировала опубликованную переписку одной из дочерей, Ангелины, с убитым отцом. Женщина отметила, что сообщения показывают, как отец «морально измывался над девочками».

В сентябре 2019 года в сети появилась переписка Ангелины Хачатурян с отцом. В голосовых сообщениях отец девушек угрожал им сексуальным и физическим насилием. Мужчина называл девушку «шлюха», «проститутка» и «мразь», обещал ее убить.

Сестры Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян в 2018 году были задержаны по подозрению в убийстве родного отца. По словам девушек, они несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны. На момент преступления сестрам было 17, 18 и 19 лет. В июне текущего года им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В августе следствие подтвердило, что Михаил Хачатурян совершал насильственные действия в отношении дочерей.

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