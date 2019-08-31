В Москве прошел марш в поддержку сестер Хачатурян

В Москве состоялся несогласованный марш в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщается на странице «СоцФем Альтернативы» в Facebook.

Активистки прошлись от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади. Главными требованиями стали освобождение сестер Хачатурян и принятие закона о домашнем насилии.

Проведение мероприятия не было санкционировано властями. Организаторы хотели добиться согласованного марша, однако все их заявки, поданные в течение июля и августа, были отклонены мэрией, и в итоге шествие прошло в одно время с несогласованной акцией против политических репрессий.

Материалы по теме «Одних бьют ногами по лицу, а других запирают дома» Россияне вышли на улицу из-за сестер Хачатурян и рассказали о пытках и унижении

В июне Ангелине, Крестине и Марии Хачатурян было предъявлено обвинение в окончательной редакции — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Квалификация статьи вызвала критику со стороны общественности: так, активистки устроили серию одиночных пикетов у здания московского главка Следственного комитета России. Сейчас девушки ожидают суда.

Сестры были задержаны в августе 2018 года спустя несколько дней после убийства своего отца Михаила Хачатуряна, многие годы насиловавшего их и издевавшегося над ними, и помещены под арест в СИЗО. Через два месяца им изменили меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. Девушек, в частности, обязали жить раздельно, запретили им общаться между собой, пользоваться мобильным интернетом и покидать места проживания ночью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!