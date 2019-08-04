В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору. В мероприятии принимали участие около тысячи человек, сообщает «Фонтанка».

Акция проходила на площади Ленина. Ее участники выступали за принятие закона о домашнем насилие. Собравшиеся принесли с собой плакаты с такими надписями, как «Бьет — значит статья!» и «В любом насилии всегда виноват насильник».

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. По версии следствия, они убили отца из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны отца. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

В конце июня Следственный комитет России завершил расследование дела сестер. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). После этого в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре, Ереване, Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Хельсинки и других городах начались пикеты в поддержку девушек и с требованиями принять закон о домашнем насилии.

В начале июля в Москве марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать. Планировалось, что «Марш сестер» в поддержку девушек и против гендерного насилия пройдет 6 июля в центре Москвы, но власти города предложили площадку в Люблино. Инициаторш акции этот вариант не устроил, и они направили письменный отказ, после чего департамент безопасности и противодействия коррупции сообщил, что они «не в праве проводить публичные мероприятия».

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