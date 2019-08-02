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Следователи отказались возбуждать против Хачатуряна дело за насилие над дочерьми

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Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (вторая слева)

Следственный комитет не стал возбуждать против Михаила Хачатуряна дело о насилии над дочерьми. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству адвокат Алексей Паршин, сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении дела в связи со смертью Хачатуряна. Это постановление не является реабилитирующим, поскольку в нем перечислены преступления, «которые он совершил, как установленный факт».

Если родственники не согласятся с постановлением, то дело будет возбуждено с целью реабилитации Хачатуряна и доказывания его невиновности, пояснил Паршин.

Источники «Ленты.ру» сообщали, что материалы в отношении Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении дочерей выделены в отдельное производство, но решение о возбуждении уголовного дела пока не принято — проводится доследственная проверка. Речь шла о совершении преступлений по статьям 117, 132, 133 УК РФ («Истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера»).

По словам источников, в дальнейшем материалы будут направлены в столичный главк СКР. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность посмертного расследования, посмертного предъявления обвинения и даже посмертного суда — но только в случае, если на этом будут настаивать родственники.

Вечером 29 июля 2018 года на лестничной площадке одного из домов на Алтуфьевском шоссе с множественными ножевыми ранениями был найден мертвым 57-летний Михаил Хачатурян. В преступлении были обвинены три его дочери, 17, 18 и 19 лет. Младшая была признана невменяемой, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

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