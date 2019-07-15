Силовые структуры
 
Последние новости
В России рассказали об отброшенных в «нулевую точку» отношениях с Грузией
Пенсионер подрался с аллигатором из-за питомца
Стало известно о состоянии пережившего кому ведущего MTV
Российские дети устроили купания в грязной канаве
Россия принесла западным банкам рекордный доход
Российские полицейские нашли скелет и почти сразу потеряли его
Десятки мужчин устроили пьяный дебош в самолете и перепугали попутчиков
В России задумали установить минимальные цены на весь алкоголь
Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Новости партнеров

Признательные показания сестер Хачатурян об убийстве отца попали под сомнение

Перейти в «Мою Ленту»

Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, просят следствие проверить достоверность их первоначальных показаний, данных сразу после преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщил защитник Алексей Паршин.

По его словам, в Следственный комитет России подано ходатайство о назначении судебной автороведческой экспертизы с целью проверить достоверность показаний девушек, содержащихся в протоколах первых допросов 28-29 июля 2018 года.

Паршин считает, что эти показания были написаны за них. По просьбе защиты было проведено исследование, по итогам которого эксперты-лингвисты пришли к выводу, что большая часть показаний Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян представляет собой один и тот же текст с незначительной редакторской правкой, написанный одним и тем же автором или группой авторов.

«Показания сестер не являются показаниями трех разных людей. Большую часть этих показаний составляет один и тот же текст, написанный одним и тем же автором, который правильно употребляет юридическую терминологию, хорошо усвоил жанр протокола, вероятнее всего, имеет юридическое образование или опыт работы в правоохранительных органах», — отметил адвокат. Он указал, что в дальнейшем девушки давали более детальные показания, которые отличались от первоначальных.

При таких обстоятельствах защита считает, что данные в первые два дня после гибели Михаила Хачатуряна первичные показания сестер не могут являться достоверными и объективными доказательствами по делу.

26 июня Telegram-канал Mash опубликовал стенограмму первых показаний трех сестер Хачатурян о событиях 27 июля 2018 года, то есть о дне убийства их отца. По их словам, они единогласно решили убить отца-тирана и распределили свои действия: Мария должна была наносить ему удары ножом, Ангелина — молотком, а Крестина должна была распылить перцовый баллончик ему в лицо, чтобы он потерял ориентацию.

Публикация сопровождается комментарием адвоката, который заявил, что первичные показания были даны девушками в шоковом состоянии, под диктовку следователя, который подводил их под часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Сестер арестовали сразу после убийства отца 27 июля 2018 года. Через два месяца суд изменил им меру пресечения на не связанную с лишением свободы и отпустил их из СИЗО.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Мошенники захотели нажиться на деле сестер Хачатурян
Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать
Другие материалы рубрики
Силовые структуры21:33 5 июля
Аиша в больнице

«Врачи несли ей шоколадки и плакали»

Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
17:27Сегодня

Российских учителей посадили за изготовление и продажу амфетамина

17:07Сегодня

Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве

15:18Сегодня

Стало известно о массовой драке с участием задержанных на сходке авторитетов

Силовые структуры00:0217 мая

«Господи, прими блуд как фитнес!»

Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
13:19Сегодня

Готовившие теракты и атаки на полицию террористы попались ФСБ под Ростовом

15:15Сегодня

Заподозренный в госизмене российский ученый защищал Землю от астероидов

13:03Сегодня

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Силовые структуры00:0211 июля

«Нас такими делает система»

Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
12:32Сегодня

Россиянка заняла у знакомых 160 миллионов рублей и сбежала

12:37Сегодня

Арестован 77-летний коллега обвиняемого в госизмене российского ученого

11:02Сегодня

ФСБ задержала претендующего на воровской трон России Шишкана

Россия
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
«Давно хотела на Мальдивы, муж свозил»
Россияне нашли «тропический рай» в Сибири. Он ядовит и опасен для здоровья
В России рассказали об отброшенных в «нулевую точку» отношениях с Грузией
Российские дети устроили купания в грязной канаве
Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Российский ребенок погиб во время игр в песке
Все материалы
Мир
«Мать Россия осталась в прошлом»
Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
Найдено решение миграционного кризиса в США
Китайский учитель месяцами унижал школьницу и лишился работы
Россия начала обсуждать с Украиной обмен арестованных моряков
Оружие для наемников Донбасса нашли в Италии
«Большую семерку» сочли бесполезной для России
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
Все материалы
Бывший СССР
Последний шанс Порошенко
Что ждет Украину после выборов в Верховную Раду
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Грузины напали на азербайджанских пограничников
Допрос генпрокурора Украины по делу об убийствах на Майдане засекретили
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
На Украине раскрыли способ уничтожить Крымский мост
Украина отметит День независимости с молебнами и без парада
Все материалы
Экономика
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Московский инвестор показал жителям Урдомы современные технологии
«Яндекс» нацелился на монополию
Корпорация МСП поддержит свиноводческий селекционно-генетический центр
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Назван тайный кредитор всего мира
Россиян научили вычислять телефонных мошенников
Все материалы
Силовые структуры
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Республика строгого режима
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Признательные показания сестер Хачатурян об убийстве отца попали под сомнение
Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве
Стало известно о массовой драке с участием задержанных на сходке авторитетов
Заподозренный в госизмене российский ученый защищал Землю от астероидов
Все материалы
Наука и техника
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Получен первый снимок испугавшего Эйнштейна явления
Все материалы
Спорт
«Душа внутри трепещет»
Пилоты ралли — о страхе, крутых виражах и смерти
Чемпион мира по боксу попал под колеса и умер
Дело в отношении Загитовой закрыли
Стало известно будущее перенесшего инфаркт Касильяса
Неймар вернулся в ПСЖ
Российского хоккеиста поймали за рулем с поддельными правами
Вратарь отбил три пенальти, забил сам и принес команде трофей
Все материалы
Культура
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Без бумажки
Как прокатные удостоверения позволили Минкульту подмять под себя кино в России
«А что же гормоны?»
Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
Скарлетт Йоханссон раскритиковали за недовольство политкорректностью в кино
Рэпер L’One потребует с Тимати больше 10 миллионов рублей
Фанаты Джеймса Бонда отреагировали на новость о чернокожей женщине-агенте 007
Сокуров решил закрыть фонд поддержки кино из-за агрессивности Минкульта
Все материалы
Интернет и СМИ
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
Алибасов заявил о преследовании черных риелторов
Телеведущий едва не погиб во время съемок шоу
Губерниева раскритиковали за «папа, отец, бацька» в адрес Лукашенко
Блогерша написала в соцсети про наркотики и получила срок больше Эскобара
Все материалы
Ценности
Чуть беднее Билла Гейтса
Огромный гарем, слитки золота и секреты долголетия. В какой роскоши купался Чингисхан
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Меган Маркл завернула сына в недорогой плед
Самая тучная в мире модель сняла себя топлес и взволновала фанатов
Кейт Миддлтон пришла на стадион в старом платье за 2700 долларов
Сергей Зверев в венке затеял одиночный митинг на Байкале
Все материалы
Путешествия
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Шпион — этажом выше»
Вдали от цивилизации и с любовью к России: как живет украинское Закарпатье
Морская капуста убила двух человек на курорте во Франции
Десятки мужчин устроили пьяный дебош в самолете и перепугали попутчиков
В Испании найден аналог «сибирского тропического рая»
Пассажирки самолета подняли крик из-за мусульман на борту и были наказаны
Все материалы
Из жизни
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Пассажиры спасли упавшую под тронувшийся поезд женщину
«Вечно молодая» 50-летняя женщина поделилась необычным секретом своей внешности
Отец спас дочь от гибели ценой собственной жизни
Собаки съели хозяина без остатка
Все материалы
Яхты с автомобильным дизайном
Как внешность машин адаптируют к судам
Всё о DeLorean из «Назад в будущее»
Видео: она приказала долго жить сразу после того как стала культовой
ТурбоНива за 2 миллиона
Видео: 15-летний владелец и колеса за 400 000 рублей — самая необычная Lada 4x4 в России
Самые редкие автомобили в России выставили вместе
Частные владельцы собрали свои раритеты на фестивале «Автокультура»
«Буханку» перекрасят в неожиданный цвет
Suzuki Jimny сделали похожим на крошечный «Гелик»
Беспилотник «Яндекса» нарушил ПДД во время испытаний
Все материалы
Дом
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Россиян оставили без скидок на жилье
Россиян заставили платить за снижение качества услуг ЖКХ
Однокомнатную квартиру в Москве оценили в 100 миллионов рублей
В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы