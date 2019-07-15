Признательные показания сестер Хачатурян об убийстве отца попали под сомнение

Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, просят следствие проверить достоверность их первоначальных показаний, данных сразу после преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщил защитник Алексей Паршин.

По его словам, в Следственный комитет России подано ходатайство о назначении судебной автороведческой экспертизы с целью проверить достоверность показаний девушек, содержащихся в протоколах первых допросов 28-29 июля 2018 года.

Паршин считает, что эти показания были написаны за них. По просьбе защиты было проведено исследование, по итогам которого эксперты-лингвисты пришли к выводу, что большая часть показаний Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян представляет собой один и тот же текст с незначительной редакторской правкой, написанный одним и тем же автором или группой авторов.

«Показания сестер не являются показаниями трех разных людей. Большую часть этих показаний составляет один и тот же текст, написанный одним и тем же автором, который правильно употребляет юридическую терминологию, хорошо усвоил жанр протокола, вероятнее всего, имеет юридическое образование или опыт работы в правоохранительных органах», — отметил адвокат. Он указал, что в дальнейшем девушки давали более детальные показания, которые отличались от первоначальных.

При таких обстоятельствах защита считает, что данные в первые два дня после гибели Михаила Хачатуряна первичные показания сестер не могут являться достоверными и объективными доказательствами по делу.

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26 июня Telegram-канал Mash опубликовал стенограмму первых показаний трех сестер Хачатурян о событиях 27 июля 2018 года, то есть о дне убийства их отца. По их словам, они единогласно решили убить отца-тирана и распределили свои действия: Мария должна была наносить ему удары ножом, Ангелина — молотком, а Крестина должна была распылить перцовый баллончик ему в лицо, чтобы он потерял ориентацию.

Публикация сопровождается комментарием адвоката, который заявил, что первичные показания были даны девушками в шоковом состоянии, под диктовку следователя, который подводил их под часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Сестер арестовали сразу после убийства отца 27 июля 2018 года. Через два месяца суд изменил им меру пресечения на не связанную с лишением свободы и отпустил их из СИЗО.

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