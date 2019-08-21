Адвокатов сестер Хачатурян заподозрили в организации убийства

Проходящие потерпевшими по делу об убийстве родственники москвича Михаила Хачатуряна обвинили адвокатов трех дочерей мужчины в организации преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечается, родственники направили в Следственный комитет России обращение с просьбой проверить их подозрения в том, что юристы подтолкнули к преступлению трех сестер — Марию, Ангелину и Кристину. По данным Baza, задолго до убийства Хачатуряна мать и бабушка девочек консультировались с их адвокатами Ярославом Пакулиным и Алексеем Паршиным.

В качестве примера того, что девушки при убийстве следовали советам юристов, они предоставили опубликованный на YouTube семинар Пакулина и Паршина 2014 года, где те рассказывают о самообороне. Родственники также требуют приобщить ролик в качестве доказательства и запросить детализацию звонков матери, бабушки, сестер и адвокатов с июня 2017-го по июль 2018-го.

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. По версии следствия, они убили отца из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны отца. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

Расследование дела было завершено в конце июня этого года. Девушек обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В отношении их отца Михаила следователи не стали возбуждать дело о насилии над дочерьми, однако 20 августа следствие подтвердило факты насилия над сестрами.

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