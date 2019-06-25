Раскрыта переписка одной из сестер Хачатурян за месяц до убийства отца

Племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей, раскрыл личную переписку в социальных сетях, которая якобы доказывает спланированный характер преступления. Расшифровку диалога во вторник, 25 июня, опубликовал «Московский комсомолец».

Собеседник издания по имени Арсен утверждает, что общение происходило между одной из сестер и их общим знакомым за месяц до убийства — 23 и 24 июня прошлого года. По его словам, переписка уже приобщена к делу в качестве доказательства спланированного убийства из-за личной неприязни.

Он подчеркнул, что часть сообщений составляли аудиофайлы, и голос девушки опознали все родственники. Второй участник диалога на протяжении долго времени молчал, так как боялся внешнего давления.

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В ходе общения девушка намекает на грядущие глобальные изменения в ее жизни. «Ты не знаешь, что скоро у меня настолько все изменится, что ни отец, ни братья не будут лезть в мою жизнь», — говорит она и отказывается раскрывать подробности, пообещав, что, когда собеседник все узнает, он все поймет.

В то же время она отмечает, что рассказала об этом трем надежным подругам. «Просто ни один из вас не знает, как я живу и что мне пришлось проходить», — сказала она. Как отмечает Арсен, сообщения отправляла та из сестер, которая, по версии самих обвиняемых, не подвергалась насилию со стороны отца. Однако одна из ее подруг, прошедшая проверку на полиграфе, заявила газете, что девушка рассказывала ей об издевательствах родственника.

На слова собеседника о том, что его пугают такие высказывания, Хачатурян говорит: «Меня тоже иногда. Но знаю только то, что заживу лучше, и этого достаточно».

Трех сестер Хачатурян задержали в июле прошлого года по подозрению в убийстве отца, в августе их арестовали. Два месяца спустя суд избрал всем трем меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Девушки были выпущены из СИЗО. В ожидании суда они должны жить раздельно, им запрещено общаться друг с другом. Изначально основной была версия о заранее спланированном и задуманном убийстве, совершенном совместно тремя девушками. Со временем приоритетной стала версия, высказанная обвиняемыми на первых же допросах: преступление спонтанно совершила младшая из сестер, уставшая от систематических издевательств отца.

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