Племянник убитого дочерьми Хачатуряна попросил госзащиту из-за угроз

Родственники убитого дочерьми Михаила Хачатуряна обратились в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении матери девушек, а также предоставить госзащиту свидетелю, племяннику бизнесмена Арсену. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает «МК».

По данным издания, родственники Хачатуряна потребовали лишить его бывшую супругу родительских прав, поскольку та еще в 2015 году ушла из дома и не участвовала в воспитании дочерей. Кроме того, заявили они, на одном из допросов женщина предположила, что отец мог совершать преступления против девушек, и все равно оставила их в опасности, не обратившись в полицию.

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Адвокаты родственников бизнесмена попросили следователей проверить Аурелию на причастность к убийству Михаила. Также они обратились с ходатайством о принятии мер по защите Арсена Хачатуряна, племянника убитого и свидетеля по делу, поскольку тот занял активную позицию по «восстановлению честного имени и реабилитации в глазах общества Михаила Хачатуряна, невинно убитого своими дочерьми». По словам защитников, в его адрес поступают угрозы, от кого именно, не уточняется.

Трех сестер Хачатурян задержали в июле прошлого года по подозрению в убийстве отца, в августе их арестовали. Два месяца спустя суд избрал всем трем меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Девушки были выпущены из СИЗО. В ожидании суда они должны жить раздельно, им запрещено общаться друг с другом.

Изначально основной была версия о заранее спланированном и задуманном убийстве, совершенном совместно тремя девушками. Со временем приоритетной стала версия, высказанная обвиняемыми на первых же допросах: преступление спонтанно совершила младшая из сестер, уставшая от систематических издевательств отца.

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