Старшую из сестер Хачатурян выселили из квартиры в Москве

Бутырский суд столицы в понедельник, 25 февраля, удовлетворил иск о выселении старшей из сестер Хачатурян — Крестины — из квартиры, принадлежащей матери убитого девушками Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Решение по делу вынесла судья Татьяна Начинкина. «Удовлетворить исковые требования, прекратить право пользования К. Хачатурян чужим имуществом», — цитирует ее агентство.

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Иск о выселении Крестины из квартиры в московском районе Солнцево был подан в январе 2019-го Лидией Хачатурян, матерью зарезанного тремя дочерьми бизнесмена. Жилье, о котором идет речь, было приобретено женщиной самостоятельно после переезда в Москву из Баку. Она заявляла, что Крестина должна была оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, выписываемые на квартиру, но не делала этого. При этом помещение сдавалось в аренду, и деньги, выплачиваемые съемщиками, получала Крестина.

Дело против сестер Хачатурян прогремело на всю страну летом 2018-го. Три девушки — тогда еще 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя несовершеннолетняя — были задержаны в конце июля по подозрению в убийстве собственного 57-летнего отца в многоквартирном жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Два месяца спустя суд избрал всем трем меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Девушки были выпущены из СИЗО. В ожидании суда они должны жить раздельно, им запрещено общаться друг с другом.

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