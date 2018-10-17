Три сестры Хачатурян останутся на свободе

Московский городской суд отказался вновь брать под арест трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным официального представителя суда, в среду, 17 октября, рассматривались апелляции адвокатов как обвиняемых, так и потерпевших. Первые настаивали на смягчении условий «запрета на определенные действия», вторые — на аресте всех трех.

Рассмотрев все заявления и заслушав стороны, суд счел возможным отказать в аресте сестер Хачатурян и несколько смягчить им меру пресечения. Отныне они с разрешения следователя могут общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу (то есть со свидетелями и между собой). Ранее это было запрещено под угрозой возвращения в следственный изолятор.

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Защита потерпевших — родственников убитого Михаила Хачатуряна — намерена обжаловать это решение в президиуме Мосгорсуда.

Сестры были задержаны 27 июля, а 2 августа по решению Останкинского суда Москвы 20-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя (несовершеннолетняя) сестра были взяты под стражу на срок до 28 сентября. Накануне этого дня расследование уголовного дела из райотдела СКР передали в центральный аппарат ведомства, после чего позиция следствия крутым образом поменялась. Изначально основной была версия о заранее спланированном и задуманном убийстве, совершенном совместно тремя девушками. Теперь же приоритетной стала версия, высказанная обвиняемыми на первых же допросах: преступление спонтанно совершено младшей из сестер, уставшей от систематических издевательств отца.

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