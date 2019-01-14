Бабушка сестер Хачатурян задумала лишить одну из внучек жилья

Лидия Хачатурян, мать зарезанного тремя дочерьми Михаила Хачатуряна, подала иск о выселении внучки Крестины из принадлежащей пожилой женщине квартиры. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сестру убитого Наиру Хачатурян.

По словам женщины, старшая из сестер — 20-летняя Крестина — должна была оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, выписываемые на квартиру в столичном районе Солнцево, но не делала этого. «Она не участвовала в оплате и при жизни Михаила, — цитирует телеканал представительницу пострадавшей стороны. — Всегда говорилось, что деньги от сдачи квартиры в Солнцеве приходили Крестине и в ее обязанности входила оплата коммуналки. После смерти мы узнали, что она ничего не оплачивала, не знаем, куда деньги уходили».

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Квартира, о которой идет речь, принадлежит Лидии Хачатурян, она приобрела ее после переезда в Москву из Баку. Гражданский иск, поданный женщиной, зарегистрировал Бутырский суд.

Три сестры Хачатурян — тогда еще 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина 17-летняя несовершеннолетняя — были задержаны в конце июля 2018 года по подозрению в убийстве собственного 57-летнего отца в многоквартирном жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Два месяца спустя суд избрал всем трем меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Девушки были выпущены из СИЗО. В ожидании суда они должны жить раздельно, им запрещено общаться друг с другом.

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