У отца сестер Хачатурян нашли расстройство личности

Стали известны результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы, которую проводили убитому своими дочерьми Михаилу Хачатуряну. Об этом в пятницу, 17 мая, адвокат одной из сестер Алексей Липцер сообщил ТАСС.

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Липцер рассказал, что экспертиза выявила у мужчины расстройство личности, однако не уточнил, какое именно. При этом Михаил Хачатурян был признан вменяемым.

Сестры были задержаны 27 июля 2018 года, а 2 августа по решению Останкинского суда Москвы их арестовали. Троих девушек — тогда еще 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю несовершеннолетнюю сестру — подозревают в убийстве собственного 57-летнего отца в многоквартирном жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Два месяца спустя суд избрал всем трем меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Девушки были выпущены из СИЗО. В ожидании суда они должны жить раздельно, им запрещено общаться друг с другом.

Изначально основной была версия о заранее спланированном и задуманном убийстве, совершенном совместно тремя девушками. Теперь же приоритетной стала версия, высказанная обвиняемыми на первых же допросах: преступление спонтанно совершила младшая из сестер, уставшая от систематических издевательств отца.

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