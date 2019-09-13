Назван процент оправдывающих сестер Хачатурян россиян

Почти половина россиян (41 процент) оправдывают поступок сестер Хачатурян, убивших отца, который в течение многих лет издевался над ними. Об этом стало известно из опроса «Левада-центра», передает принадлежащий Григорию Березкин РБК.

Отмечается, что процент оправдывающих Хачатурян респондентов выше среди женщин — 47 против 41 процента в группе мужчин. Около 30 процентов опрошенных не согласны с теми, кто заступается за девушек. Столько же не определились с ответом. По мнению социолога Каины Пипия, женщины охотнее поддерживают сестер, потому что чаще сталкиваются с насилием.

Опрос также выявил понимание россиянами проблемы домашнего насилия. Так, большинство опрошенных согласились с тем, что под это определение подходит «рукоприкладство с нанесением тяжелого физического вреда (удары ногами)», «рукоприкладство без тяжелого физического вреда», а также сексуальный акт против воли супруга или партнера. Указывается, что спектр представления о домашнем насилии у женщин оказался шире.

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Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. По версии следствия, они убили отца из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны отца. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

Расследование дела было завершено в конце июня этого года. Девушек обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В отношении их отца Михаила следователи не стали возбуждать дело о насилии над дочерьми, однако 20 августа следствие подтвердило факты насилия над сестрами. Несмотря на это, члены движения «Мужское государство» требуют для девушек максимального наказания за убийство.

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