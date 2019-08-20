Посаженную в тюрьму из-за выкидыша женщину решили помиловать

Суд в Сальвадоре оправдал 21-летнюю Эвелин Эрнандес, которой грозило 40 лет тюрьмы по статье «Убийство» за выкидыш в результате изнасилования. Об этом сообщает The Independent.

Женщина вышла на свободу после пересмотра предыдущего 30-летнего тюремного приговора, из которых она отсидела почти три. Адвокаты смогли на этот раз доказать, что ребенок умер по естественным причинам, в ином случае ей могло грозить уже 40 лет. Отмечается, что подсудимая изначально считала себя невиновной: она рассказала об изнасиловании в 18 лет участником криминальной банды, однако до последнего момента не подозревала о беременности.

«Би-би-си» уточняет, что в 2017 году Эрнандес почувствовала дома сильную боль в животе, после чего у нее началось кровотечение. После этого она потеряла сознание в туалете. Уже в больнице врачи установили, что девушка родила. Тело ребенка обнаружили в унитазе, а женщина была арестована. Первоначально ее обвиняли в аборте, а позже переквалифицировали на убийство с отягчающими обстоятельствами, так как считали, что она специально скрывала беременность. В июле 2017 года суд признал ее виновной и назначил 30 лет тюрьмы.

Материалы по теме Рожать нельзя помиловать Как живет страна, где за аборт можно получить 10 лет тюрьмы

Республика Сальвадор — одно из немногих государств, в котором на законодательном уровне запрещены аборты. За прерывание беременности женщинам грозит от восьми лет колонии. Однако в большинстве случаев, когда плод погибает в утробе или появляется на свет мертвым, женщинам вменяют умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах. За такое преступление грозит как минимум 30 лет тюрьмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru