Осужденную за аборт женщину досрочно выпустили спустя 15 лет

В Сальвадоре женщину, приговоренную к 30 годам тюрьмы за аборт, выпустили на свободу спустя 15 лет. Об этом сообщает BBC News.

Верховный суд страны принял решение сократить срок наказания для Майры Вероники Фигероа Маррокин (Maira Verónica Figueroa Marroquín), которую в 2003 году обвинили в умышленном убийстве своего нерожденного ребенка. Сама женщина не признала вину и на суде утверждала, что у нее случился выкидыш.

После освобождения Фигероа заявила, что хочет начать изучать юриспруденцию, чтобы разобраться в том, что произошло с ней и другими женщинами, осужденными за аборт. «Я начну все заново и наверстаю упущенное время», — добавила она.

В феврале сообщалось еще об одной женщине, которой сократили срок отбывания наказания за аборт. Теодора Васкез (Teodora Vásquez), также приговоренная к 30 годам колонии, отсидела 10 лет.

Республика Сальвадор — одно из немногих государств, в котором на законодательном уровне запрещены аборты. За прерывание беременности женщинам грозит от восьми лет колонии. Однако в большинстве случаев, когда плод погибает в утробе или появляется на свет мертвым, женщинам вменяют умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах. За такое преступление грозит как минимум 30 лет тюрьмы.

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