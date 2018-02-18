Папу Римского Павла VI канонизируют

Папа Римский Павел VI будет причислен к лику святых в 2018 году. Об этом заявил нынешний глава Римско-католической церкви Франциск во время ежегодной встречи со священниками Рима, сообщает Catholic News Agency.

«Я видел его, и он мне понравился», — отметил он.

Франциск напомнил, что папы Иоанн XXIII и Иоанн Павел II были канонизированы в апреле 2014 года, продолжается процесс беатификации Иоанна Павла I. «Мы с Бенедиктом на очереди. Помолитесь за нас!» — пошутил он.

Как поясняет издание, в начале февраля специальная комиссия одобрила второе чудо, необходимое для канонизации Павла VI. Решение было принято единогласно. Причисление папы к лику святых может состояться в октябре во время Архиерейского Синода.

Чудо, приписываемое Павлу VI, — исцеление плода беременной женщины. Дело изучалось с 2014 года. У матери из Вероны обнаружили болезнь, которая угрожала и ее жизни, и жизни ребенка. Врачи предложили сделать аборт, после чего она отправилась Святилище Святой Марии в городе Брешиа помолиться папе, за несколько дней до этого объявленному блаженным. Позднее женщина родила здоровую девочку.

Павел VI занимал апостольский престол с 1963 по 1978 годы.

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