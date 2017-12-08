Папа Римский отредактирует «Отче наш»

Папа Римский Франциск выступил за изменение молитвы «Отче наш». Об этом сообщает Reuters.

По словам понтифика, для нее нужно выбрать более правильный перевод. Это связано с тем, что сейчас при чтении молитвы на английском или некоторых других языках может возникнуть ощущение, что «Бог решает, ввести ли нас во искушение или нет», отметил он.

«Это неправильный перевод», — указал папа Франциск, добавив, что в подобной интерпретации возникает ощущение, что именно Господь провоцирует нас на искушения.

Понтифик отметил, что во Франции текст молитвы уже изменен, в нем теперь говорится «не позволь нам поддаться искушению». Папа пояснил, что в данном переводе становится ясно, что вина за искушение лежит на человеке.

В Евангелии говорится, что «Отче наш» дал своим ученикам Иисус Христос после того, как они попросили научить их молитве.