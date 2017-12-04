Американский священник решил научить братию стрелять

Священник из Индианаполиса (штат Индиана, США) организовал стрелковые курсы для церковнослужителей. Об этом сообщает Fox 59.

Материалы по теме Техасская молитва: американец расстрелял 26 человек в церкви Что известно о преступнике и жертвах кровавой бойни

«Еще пять лет назад мы и подумать не могли о проведении такого семинара для церкви», — пояснил помощник пастора в церкви и организатор мероприятия Бен Смит. По его словам, цель занятий — научить священников обращаться с оружием и действовать в случае возникновения угрозы для жизни прихожан и других людей.

На первое занятие Смит ожидает коллег со всего штата, а также из соседних регионов. «Я хочу, чтобы наши люди приходили сюда [в церковь] и чувствовали себя в безопасности, знали, что здесь можно спокойно молиться», — добавил он.

Организаторы курсов не скрывают, что решили провести тренинги после расстрела прихожан баптистской церкви в Техасе 5 ноября. Мужчина по имени Девин Келли вошел в церковь города Сазерленд-Спрингс и начал стрелять по присутствовавшим на утренней молитве, а после покончил с собой. Его жертвами стали 26 человек.

