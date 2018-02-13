Google уличили в манипулировании беременными женщинами

Пользователи Google Maps обратили внимание, что сервис не всегда показывает ближайшие клиники для проведения аборта, подменяя результаты информацией о кризисных центрах для беременных. Об этом сообщает Gizmodo.

По словам журналистов, кризисные центры продвигают свои услуги с помощью системы ранжирования. Этот алгоритм основывается на информации, которую вводят в сервис пользователи. В подобных организациях сотрудники стараются отговорить девушек от прерывания беременности и предлагают альтернативные варианты.

Обзоры заведения могут повлиять на позиционирование организации в результатах поиска. Поэтому если противники абортов ставят низкие оценки специализированным клиникам и высокие оценки кризисным центрам, последние будут появляться в выдаче чаще.

Представители Google заявили, что подобные результаты в поисковой выдаче не связаны с рекламой или ключевыми словами. Тем не менее разработчики отказались раскрывать все секреты. «Мы не даем информацию о том, как местные рейтинги работают, чтобы свести к минимуму жульничество», — рассказал менеджер по связям с общественностью Google Лиз Давыдов. Он также пообещал разобраться с нерелевантными результатами и посоветовал пользователям сообщать обо всех подобных проблемах непосредственно в техподдержку программы Google Maps.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!