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Google уличили в манипулировании беременными женщинами

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Пользователи Google Maps обратили внимание, что сервис не всегда показывает ближайшие клиники для проведения аборта, подменяя результаты информацией о кризисных центрах для беременных. Об этом сообщает Gizmodo.

По словам журналистов, кризисные центры продвигают свои услуги с помощью системы ранжирования. Этот алгоритм основывается на информации, которую вводят в сервис пользователи. В подобных организациях сотрудники стараются отговорить девушек от прерывания беременности и предлагают альтернативные варианты.

Обзоры заведения могут повлиять на позиционирование организации в результатах поиска. Поэтому если противники абортов ставят низкие оценки специализированным клиникам и высокие оценки кризисным центрам, последние будут появляться в выдаче чаще.

Представители Google заявили, что подобные результаты в поисковой выдаче не связаны с рекламой или ключевыми словами. Тем не менее разработчики отказались раскрывать все секреты. «Мы не даем информацию о том, как местные рейтинги работают, чтобы свести к минимуму жульничество», — рассказал менеджер по связям с общественностью Google Лиз Давыдов. Он также пообещал разобраться с нерелевантными результатами и посоветовал пользователям сообщать обо всех подобных проблемах непосредственно в техподдержку программы Google Maps.

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