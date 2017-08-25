Пошутившая про аборт девушка с животиком разозлила соцсети

Пользователи Twitter не оценили шутки молодой микроблогерши под ником @saipanting, которая, желая высмеять свой животик, написала, что если ее фото наберет четыре тысячи ретвитов, она не станет делать аборт.

«Четвертый месяц беременности. Четыре тысячи ретвитов и я передумаю делать аборт».

Друзья девушки отреагировали на ее пост шутками, а один из них даже подыграл ей в комментариях. Он изобразил ее парня, который не знал, что подруга беременна.

«Вместо того, чтобы рассказать мне о моем ребенке, ты решила выступить в Twitter с этим дерьмом?» — начал он. Постепенно в комментарии приходили все новые и новые пользователи. Поначалу они дружно иронизировали, однако не всем юзерам понравился юмор, связанный с абортами.

«Дорогая, насколько печальной должна быть твоя жизнь, если ты сделала это? Удали этот твит и аккаунт», — посоветовала ей одна из пользовательниц.

«Некоторые люди не могут иметь детей, и они бы умерли за то, чтобы иметь ребенка, а ты тут позволяешь людям решать ретвитами, оставлять ли его?!» — возмутилась другая.

«Как ты можешь носить крест на шее и при этом твитить такие вещи…» — продолжали негодовать микроблогеры.

Попытки девушки объяснить, что твит — не более, чем шутка, успехом не увенчались. «Вы все воспринимаете всерьез, у вас нет чувства юмора», — разозлилась автор поста. Ее фото в результате собрало свыше 4,7 тысячи ретвитов.