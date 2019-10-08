Обнародована запись звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца

В сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян в экстренные службы после того, как они убили своего отца Михаила Хачатуряна. Запись опубликована в Telegram-канале LIFE SHOT.

В разговоре с диспетчером 18-летняя Ангелина Хачатурян сообщает, что отец находился под действием наркотических веществ. На уточняющий вопрос она отвечает, что у убитого «были успокаивающие таблетки, но он их много выпил».

Ангелина заявила, что в квартире также находились две ее сестры. По словам Хачатурян, отец напал на них с ножом, а она убила его.

Ранее была обнародована переписка Ангелины Хачатурян с племянником ее отца, который сразу после убийства мужчины оправдывал его издевательство над дочерьми. Однако из сообщений следует, что Арсен знал об истязаниях, поддерживал избитых сестер и негативно отзывался о дяде.

Первое видео с издевательствами Михаила Хачатуряна над дочерьми, снятое на его мобильный телефон, появилось 30 сентября. На записи мужчина кричал на девушек за то, что они съели слишком много конфет, обозвал уродками и пнул младшую из сестер. Племянник Хачатуряна Арсен объяснил это тем, что «девушки довели отца до нервов». По его мнению, видео доказывает, что сестры не слушались отца.

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в 2018 году по подозрению в убийстве отца. На допросе они заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны.

В июне девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, а в августе следствие подтвердило, что Михаил Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия.

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