Племянник Хачатуряна оправдал издевательства отца над дочерьми на видео

Племянник Михаила Хачатуряна объяснил причину попавших на видео издевательств отца над дочерьми. В интервью телеканалу «360» он оправдал поведение бизнесмена срывом из-за беспорядка, который девушки «организовали в квартире».

По словам Арсена, сестры разбросали по квартире конфеты, чем «довели отца до нервов». Снятое видео, заявил родственник Хачатуряна, просто доказывает, что девушки не слушались своего отца и вообще вели себя как хотели. Запись уже фигурирует в материалах уголовного дела.

Арсен добавил, что не увидел на видео ничего плохого: по его словам, на нем нет подтверждений слов девушек о постоянных издевательствах, отец просто «дал пинок под задницу Марии».

Ранее в сети появилось первое видео с издевательствами Михаила Хачатуряна над дочерьми, снятое на его мобильный телефон. На записи бизнесмен накричал на девушек за то, что они съели слишком много конфет, обозвал уродками, а затем пнул младшую из них.

В сентябре была опубликована переписка Ангелины Хачатурян с отцом, где отец угрожал девушке насилием, обзывая ее и сестер «шлюхами», «проститутками» и «мразями».

Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян задержали в 2018 году по подозрению в убийстве своего отца Михаила. Задержанные девушки заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны. В июне 2019 года девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, а в августе следствие подтвердило, что Михаил Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия.

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