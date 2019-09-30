Эксперты подтвердили нанесенный отцом тяжкий вред здоровью сестер Хачатурян

Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Михаил Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью дочерей в результате насильственных действий. Об этом говорится в заявлении защиты сестер Хачатурян, передает «Интерфакс».

Эксперты подтвердили, что психические расстройства, выявленные у девушек, находятся в причинно-следственной связи с действиями их отца. По мнению защиты, это еще раз подтверждает то, что действия обвиняемых были необходимой обороной.

В сентябре была опубликована переписка Ангелины Хачатурян с отцом, где отец угрожал девушке насилием, обзывая ее и сестер «шлюхами», «проститутками» и «мразями». Позже в сети появилось видео, снятое Хачатуряном на мобильный телефон, на котором он отчитывает сестер за съеденные конфеты.

Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян задержали в 2018 году по подозрению в убийстве их отца Михаила. Задержанные девушки заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны. В июне 2019 года девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, а в августе следствие подтвердило, что Михаил Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия.

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