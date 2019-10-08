Адвокат назвал настоящее имя позвонившей в полицию сестры Хачатурян

После убийства отца в полицию обратилась не Ангелина, а Мария Хачатурян. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил телеканалу «360» адвокат Ангелины Алексей Паршин.

По словам защитника, впоследствии Марию признали невменяемой, во время экспертизы психиатр сделал вывод о том, что в течение трех суток после убийства отца психическое состояние девушки было нестабильным. Это могло повлиять на ее дальнейшие действия: звонки в экстренные службы, дачу объяснений при описании случившегося, а также первичных показаний.

Нестабильным, то есть, непоследовательным, непонятным самим девушкам и окружающим, по словам адвоката, было и состояние старших сестер — Ангелины и Кристины.

Ранее во вторник в сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян в экстренные службы. На записи рыдающая девушка, представившаяся Ангелиной, призналась в убийстве отца и рассказала, что он в этот момент находился под действием наркотических веществ и якобы сам напал на дочерей с ножом.

Также было опубликовано видео проверки показаний Марии Хачатурян на месте преступления, где девушка подробно описала, как вместе с сестрами убила отца. Она рассказала, что напала на него с Ангелиной, а Кристина, которой стало плохо, в этот момент находилась в ванной комнате.

Сестры Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в 2018 году по подозрению в убийстве отца. На допросе они заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны.

В июне девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, а в августе следствие подтвердило, что Михаил Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия.

В сентябре СМИ опубликовали первое видео с издевательствами Михаила Хачатуряна над дочерьми, на котором бизнесмен накричал на девушек за то, что они съели слишком много конфет, обозвал уродками и пнул младшую из сестер. Позже была обнародована переписка Ангелины с братом Арсеном, где девушка рассказала, как отец до крови избил ее по голове ключами.

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