Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Видео: t.me/tv360ru

Опубликовано видео проверки показаний младшей из сестер Хачатурян на месте преступления. Кадры из квартиры семьи во вторник, 8 октября, публикует Telegram-канал «360».

На записи девушка подробно описала, как вместе с сестрами убила отца. «Он сидел в этом кресле. Мы с Ангелиной подошли сзади, у нее был молоток, у меня — нож. Третья сестра была дома, она еще приходила в себя, это Кристина. По-моему, она была в ванной, но потом пошла в спальню. Мы подошли сзади и нанесли удары. Одновременно. Я нанесла в область шеи, с задней стороны, сбоку, а Ангелина ударила молотком по голове. (...) По-моему, я нанесла два удара в шею, и Ангелина нанесла пару ударов молотком. Он сразу встал, резко прямо, подскочил, он что-то говорил непонятное, типа, мне надо умыться...» — рассказала Мария Хачатурян.

При этом девушка показала кресло, на котором сидел Михаил Хачатурян, в каком месте оно находилось и как они с сестрой подходили к отцу.

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.

Сестер Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян, которым на тот момент было 17, 18 и 19 лет, задержали в 2018 году по подозрению в убийстве их отца Михаила. На допросах девушки заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны родственника.

В июне этого года сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В августе следствие подтвердило, что бизнесмен действительно совершал насильственные действия в отношении дочерей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru