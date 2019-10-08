Опубликовано видео показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца

@Lshot / Telegram

Опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца. Кадры во вторник, 8 октября, разместил Telegram-канал LIFE SHOT.

На записи — три девушки, которые по очереди рассказывают сотрудникам полиции о случившемся, видно, что на одну из них надеты наручники, она говорит сбивчиво, опустив голову.

Первая из сестер утвердительно ответила на вопрос полицейского о том, что Хачатуряна ударили ножом в грудь. «Мы испугались все, Кристина проверила его пульс, я пошла звонить в скорую и вызвала полицию», — сказала она. Сестры подтвердили то, что вызвали на место экстренные службы.

Сестер Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян, которым на тот момент было 17, 18 и 19 лет, задержали в 2018 году по подозрению в убийстве их отца Михаила. На допросах девушки заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны.

В июне этого года сестрам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В августе следствие подтвердило, что Михаил Хачатурян действительно совершал насильственные действия в отношении дочерей.

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