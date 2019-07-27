Девушку изнасиловали и ограбили в московском парке

Неизвестный изнасиловал и ограбил прохожую в Измайловском парке в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Преступление было совершено в ночь на 27 июля. Пострадавшая осталась жива и рассказала полицейским, что нападавший похитил у нее ювелирные украшения и мобильный телефон, после чего скрылся.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, о каких-либо процессуальных решениях не сообщается.

В конце июля в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве женщины в Измайловском парке. Он дал признательные показания, но затем отказался от них. По версии следователей, задержанный мог продолжить совершать преступления, если бы остался на свободе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!