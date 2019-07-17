Россиянка спаслась от изнасилования на автомобиле нападавшего

Жительница Стерлитамака (Республика Башкортостан) спаслась от изнасилования, уехав на автомобиле нападавшего. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 14 июля иностранец подвез 33-летнюю женщину и ее подруг в одно из ночных заведений города. После этого мужчина предложил доставить женщину домой, однако вместо этого отвез в безлюдное место в Ишимбайском районе. Там он избил и попытался изнасиловать ее.

Женщина сопротивлялась и уговорила мужчину поехать в город, пообещав там вступить с ним в интимную связь. Когда мужчина остановился на заправке и вышел, женщина села за руль и уехала в Стерлитамак. Там она обратилась в полицию. Инспекторы ГИБДД по горячим следам нашли подозреваемого — он пытался скрыться в промышленном помещении.

Во время задержания подозреваемый ударил кулаком и кирпичом по голове полицейского, тот ранил мужчину в ногу из табельного оружия. После задержания мужчину госпитализировали. На него завели два уголовных дела по части 2 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК («Покушение на изнасилование»).

Ранее в мае в Москве россиянин попытался изнасиловать американку, его задержали. 27-летняя гражданка США находилась около станции метро «Борисово», когда к ней подошел мужчина и предложил подвезти до дома. Американка согласилась, тогда мужчина довез ее до станции «Алма-Атинская» и попытался изнасиловать на парковке. Пострадавшая работает учительницей в школе с углубленным изучением английского языка, директор сообщил о происшествии в полицию. Подозреваемого задержали.

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