Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании в служебной машине

В подмосковном Хотьково полицейский, предположительно, изнасиловал местную жительницу на глазах своего коллеги в служебной машине. Пострадавшая подала заявление в Следственный комитет России (СКР), ей и ее мужу начали угрожать, сообщает «Альтернативная газета».

По словам Евгении Григорьевой, проживающей в подмосковной деревне Новожелтиково, инцидент произошел 26 июня, когда она возвращалась домой. Женщина уточнила, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее задержали два сержанта ППС и отвезли в отделение в Хотьково, куда позднее приехал муж Григорьевой.

Как рассказал изданию Николай Григорьев, супруг потерпевшей, полицейские отказались составлять протокол, потому что якобы не хотели «заниматься ерундой», и пообещали отвезти женщину домой на служебной «Газели». Они поехали по отдельности, поскольку Григорьева заснула в машине полицейских. Женщину привезли через полтора часа после возвращения мужа.

По пути полицейские остановили служебную машину, и один из них изнасиловал Григорьеву, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, утверждает пострадавшая. Он заверил ее, что для него «никаких последствий не будет». Второй полицейский не стал насиловать женщину, но все это время находился рядом и наблюдал, рассказала она.

Григорьева с мужем обратились в СКР, там начали проверку. После подачи заявления паре начали звонить и предлагать деньги, чтобы те отозвали заявление. Григорьева рассказала, что сначала им предложили 200 тысяч рублей, затем — 800 тысяч. После этого им якобы начали угрожать, что «развалят» уголовное дело, а Григорьева с супругом «здесь жить не будут».

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