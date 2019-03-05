Серийный убийца в белых перчатках из Москвы оказался женоненавистником

Московские следователи завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении Бахтиера Матякубова, обвиняемого в пяти убийствах женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 марта 2015 года в Измайловском парке Матякубов встретил гулявшую с собакой 35-летнюю женщину. Когда поблизости никого не было, Матякубов дважды ударил ее ножом в сердце. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

Всего по данным СКР, с января по апрель 2015 года Матякубов совершил серию убийств. Обвиняемый предпочитал выслеживать женщин в безлюдных местах парков Москвы и Московской области, а также в магазинах с целью разбойного нападения.

Убийства совершались днем и вечером с использованием ножа. Жертвы погибали от множественных колото-резаных ранений. Криминалисты установили характерный почерк нанесения ударов ножом.

Также выяснилось, что у Матякубова эмоционально неустойчивое расстройство личности, мстительность и неприязнь к женщинам. Фигурант полностью признал свою вину.

На его след удалось выйти по детализации с мобильного телефона. По его передвижениям и сопоставлению с местами преступления следователи установили адрес его проживания. В квартире обвиняемого во время обыска была обнаружена одежда со следами крови двух жертв.

Матякубова объявили в международный розыск, в результате его нашли на территории Украины, где он был задержан за убийства, уточняет «Московский комсомолец».

По данным издания, в Москве на улице Нижегородская он зарезал 26-летнюю продавщицу интим-магазина, уроженку Республики Молдова. Обвиняемый забрал выручку и несколько изделий из секс-шопа. Затем он продолжил убивать в Киеве. Там Матякубов расправился с помощью ножа с еще двумя продавщицами.

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В общей сложности, отмечает агентство «Москва», мужчина убил 11 женщин в России, Узбекистане и на Украине. Там его приговорили к пожизненному сроку за три убийства, после чего экстрадировали в Россию в декабре 2017 года.

«На записях с камер видеонаблюдения по двум совершенным им убийствам в Москве лица подозреваемого разглядеть не удалось, но были хорошо видны белые строительные перчатки, поэтому до установления личности Матякубова называли "убийцей в белых перчатках"», — рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По данным «МК», у Матякубова уже имеется судимость за разбойное нападение на магазин в Москве: он отсидел семь лет, а после освобождения стал убивать.

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