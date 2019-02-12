Убивший четырех женщин маньяк отсудил у «Почты России» 200 рублей

Пожизненно осужденный за убийство четырех женщин отсудил у «Почты России» 200 рублей за утерянные письма. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Салехардского городского суда.

Уроженец Молдавии Сергей Застынчану, известный в СМИ как «коптевский маньяк», обратился в суд с иском о взыскании с «Почты России» 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходов на отправку писем. Он пояснил, что весной 2018 года отправлял их в региональный суд через администрацию колонии, но оба письма были утеряны.

Суд принял решение удовлетворить иск частично и взыскать в пользу Застынчану компенсацию морального вреда в размере 200 рублей, а также штраф 100 рублей за нарушение прав потребителя.

Сергей Застынчану был пожизненно осужден в 2005 году за серию убийств женщин и разбойные нападения.

В 2016 году жительница Белгорода отсудила 110 тысяч рублей у «Почты России» за задержку посылки на Чукотку. За доставку в труднодоступный регион женщина заплатила 94 тысячи рублей, но посылка пришла на месяц позже оговоренных сроков.

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