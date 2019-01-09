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Убийцу директора российского Burger King заподозрили в серии нападений на женщин

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Пассажира BlaBlaCar, обвиняемого в убийстве директора московского Burger King Ирины Ахматовой, заподозрили в серии нападений на женщин. Об этом в среду, 9 января, со ссылкой на собственный источник сообщает агентство «Москва».

По данным источника, обвиняемый может быть причастен к ограблению и попытке изнасилования жительницы столичного района Кунцево. По предварительным данным, мужчина напал на женщину в подъезде дома и стал раздевать. Когда он собрался совершить акт насилия, жертва очнулась и стала просить отпустить ее. Нападавший согласился, отобрал у нее ценные вещи и деньги, а затем скрылся.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверяют мужчину на причастность к совершению еще четырех преступлений в отношении женщин в Подмосковье, Ярославле и Владимире.

Между тем источники «Ленты.ру» не подтвердили информацию о причастности задержанного к другим преступлениям.

«Обвиняемый проверялся на предмет совершения нескольких других преступлений, связанных с сексуальным насилием, но его причастность не доказана, и оснований говорить о том, что им совершена серия, тем более в разных городах России, в настоящее время нет. Практика проверять ранее судимых за аналогичные преступления прописана во всех методических рекомендациях», — объяснил собеседник редакции.

Обвиняемого в убийстве Ахматовой задержали 30 декабря 2018 года во Владимирской области в районе города Гороховец при попытке побега в Нижний Новгород. Он признался, что заранее спланировал убийство: создал несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине Ирины Ахматовой.

Сразу после совершенного убийства мужчина выбросил тело в лесополосе и на автомобиле поехал в Ярославль, сообщал источник «Ленты.ру». Он предполагал продать автомобиль на запчасти, но, узнав про начавшийся розыск, бросил его в городе. Известно, что мужчина был судим за разбой и изнасилование.

Об исчезновении директора московского ресторана Burger King стало известно утром 26 декабря. Ахматова пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Позднее автомобиль жертвы был найден около одного из торговых центров в Ярославле. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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