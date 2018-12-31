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Найдено тело директора московских ресторанов Burger King

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Тело директора московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой найдено под Серпуховым. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Труп Ахматовой нашли под Серпуховом. Злоумышленник сам указал на место, после чего его повезли на проверку показаний на местности, где он указал местоположение трупа», — уточнил собеседник агентства.

Об исчезновении Ахматовой стало известно утром 26 декабря. Женщина пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Она везла попутчика, которого нашла через сервис «Бла Бла Кар».Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан 30 декабря, на допросе он признал свою вину.

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