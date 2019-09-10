Российский психиатр пожалела насильников и обвинила женщин в провокациях

Россиянки, которые подверглись изнасилованию, ведут себя неподобающе и должны отвечать за действия насильников над ними. Об этом заявила заведующая кризисным отделением Саратовской областной психиатрической больницы Святой Софии Эвелина Плято, передает агентство «Свободные новости».

«Понятие взрослости — это еще и чувство ответственности. Ты отвечаешь не только за свои действия, но и за действия окружающих. В 16 лет они считают, что они получили паспорт, им все дозволено, они могут курить электронные сигареты — они тоже затуманивают рассудок. Это приводит к бездетности, к различным другим заболеваниям», — заявила она на пресс-конференции «Московского комсомольца», отметив, что употреблять алкоголь девушкам нельзя.

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По ее словам, именно «неправильный образ жизни», который ведут девушки, провоцирует мужчин их насиловать. В качестве примера такого инцидента она привела историю россиянки, имя которой ей было называть «неприятно», но, вероятно, речь шла о Диане Шурыгиной. Она стала известна в начале 2017 года после передачи «Пусть говорят», где заявила, что во время вечеринки ее изнасиловали. На тот момент девушке было 16 лет, и она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Мне неприятно и противно, я ей как женщина совершенно не сочувствую, потому что недопустимо девушке принимать алкоголь. В результате приема алкоголя она точно спровоцировала — потому что девушка далеко не ангел, до сих пор по центральному телевидению эти программы, привлекающие внимание к пороку... (...) А потом один сидит за изнасилование», — высказалась Плято. Она предположила, что многочисленные подписчики Шурыгиной могут использовать опыт «девицы», чтобы «ребят в результате довести до тюрьмы».

«Надо воспитывать в девушках матерям, а иногда и отцам уважение к самой себе, чтобы ты вела себя как человек, а не превратилась в животное», — заключила Плято.

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