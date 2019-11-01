Пьяный россиянин месяц избивал жену и пытавшуюся защитить ее дочь

В Арском районе Татарстана 44-летнего мужчину приговорили к условному сроку за избиение жены и несовершеннолетней дочери. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

По данным ведомства, в августе мужчина, будучи пьяным, систематически избивал свою супругу. Ребенок пытался защитить мать, но отец трижды избил и ее. Обе потерпевшие получили травмы.

Мужчину признали виновным по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 117 УК России («Истязание в отношении двух лиц и заведомо несовершеннолетней»). Он признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в больницу после того, как заступился за мать, которую избивал ее гражданский муж. 16 сентября мужчина пришел домой пьяный и напал на нее, за женщину заступился двухлетний сын — он укусил агрессора за ногу, после чего был отброшен в сторону и сильно ударился головой об пол.

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