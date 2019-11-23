Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан

В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».

«Умысел обвиняемого не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как женщине своевременно была оказана медицинская помощь», — отмечается в сообщении СКР.

Накануне пострадавшая Татьяна Боркина рассказала, что преступник угрозами заставил ее сесть в машину и вывез в лес. Там он сначала избил женщину, а затем три раза ударил ножом в грудь, каждый раз прокручивая лезвие. Боркина начала терять сознание, и злоумышленник уехал. Через 15 минут женщина со сломанными ногами и пробитым легким выползла к дороге. Ее подобрал проезжавший мимо водитель.

Боркина пробыла в коме несколько дней. Однако, по ее словам, полицейские не стали возбуждать уголовное дело. Ранее бывший молодой человек уже нападал на Татьяну, но следователь просил пострадавшую женщину «понять», что у того есть ребенок.

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