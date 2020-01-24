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Россиянин изнасиловал четырехлетнюю дочь и покончил с собой

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Житель Башкирии изнасиловал собственную четырехлетнюю дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В момент насилия мужчину застала его 29-летняя супруга. Мать ребенка обратилась в полицию, после этого педофил отправился в сарай и покончил с собой.

В следственном управлении республиканского СК телеканалу подтвердили факт преступления. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

14 января жительница Гатчины Ленинградской области задушила бывшего мужа ремнем. Женщину задержали. По предварительной версии, она убила мужчину за попытку изнасиловать ее 16-летнюю дочь.

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