Изнасилование и убийство девочки полицейским оценили в четыре миллиона рублей

Суд Краснодара взыскал с главного управления МВД по региону четыре миллиона рублей в пользу местной жительницы, чью 12-летнюю дочь изнасиловал и убил инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов. Об этом в среду, 24 апреля, «Медиазоне» сообщила адвокат Янна Галаган.

О том, что женщина подала иск о компенсации в размере пяти миллионов рублей стало известно 9 января. В августе 2017 года суд приговорил Сорокоумова к 23 годам лишения свободы, семь из которых будет отбывать в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

По версии следствия, с января по сентябрь 2015 года полицейский регулярно вывозил в лес несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет и совращал их. Дочь заявительницы впервые он изнасиловал там же, когда ей было 11 лет.

Возвращаясь с ней из леса, Сорокоумов узнал от коллег, что родители начали искать ребенка. Опасаясь разоблачения, он вывел девочку из машины и убил тремя ударами бейсбольной биты, а тело выбросил в реку.

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