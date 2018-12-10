Полицейских обвинили в унижении изнасилованной 13-летней девочки

Полицейских, которые, предположительно, оскорбляли доставленную в отделение изнасилованную девочку 2005 года рождения, проверят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка московской полиции.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 9 декабря в ОВД «Замоскворечье» в центре Москвы, куда была доставлена 13-летняя девочка с признаками изнасилования. После этого жительница Москвы, которая привезла пострадавшую в отделение, обратилась в Общественную наблюдательную комиссию и заявила, что сотрудники ОВД «позволяли себе грубое общение с ребенком, словесно унижали ее [пострадавшую]».

Полицейские также не поместили потерпевшую в специализированное учреждение для социальной реабилитации, из-за чего девочка провела всю ночь в отделе полиции.

По предварительным данным, девочка проживает в другом регионе, однако была вынуждена покинуть семью из-за жестокого обращения со стороны родителей. 3 декабря она приехала в Москву, где остановилась у друзей. «В ночь (...) на 9 декабря 2018 года неизвестный мужчина у себя дома совершил над ней насильственные действия сексуального характера», — рассказали в пресс-службе. Подозреваемый был задержан.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила прокурору Москвы Владимиру Чурикову письмо с просьбой проверить сообщения об издевательствах полицейских, а также обсудила ситуацию со старшим помощником председателя Следственного комитета России Игорем Комиссаровым.

31 октября стало известно о задержании офицеров, которые устроили в кабинете банкет, а затем вечером вызвали туда подчиненную, лейтенанта полиции, якобы по служебной необходимости, попытались ее напоить, избили и изнасиловали.

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