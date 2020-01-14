Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь. Об этом во вторник, 14 января, сообщают «Невские новости».

По данным издания, в правоохранительные органы поступило заявление, что мужчина попытался изнасиловать 16-летнюю дочь бывшей жены. По прибытии в квартиру полицейские обнаружили труп мужчины и задержали женщину, подозреваемую в его убийстве. По предварительной версии, она совершила преступление, защищая дочь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось , что в Омске нашли четырехлетнего ребенка с многочисленными ушибами по всему телу, кровоподтеками и порванными ушами. По словам мальчика, побои ему нанес отчим. Однако его мать заявила, что сын получил травмы, упав с кресла. СКР проводит расследование по факту случившегося.

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