Россиянин убил пристававшего к детям педофила

В Уфе 33-летний местный житель убил пристававшего к детям педофила. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета России по Башкирии Евгений Каневский.

Инцидент произошел 30 января. К мужчине подошел на улице 14-летний мальчик и попросил о помощи. Он рассказал о том, что к нему и его другу пристает неизвестный. Мужчина согласился помочь и пошел разбираться, в результате между ним и пристававшим к подросткам произошел конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый избил 54-летнего мужчину руками и ногами, а также палкой по голове и телу — тот скончался от полученных повреждений в машине скорой помощи.

В отношении уфимца возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как отметил Каневский, убитый мужчина уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

Ранее сообщалось, что замдиректора одной из школ Ивановской области обвинили в педофилии.

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