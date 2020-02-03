Замдиректора российской школы обвинили в педофилии

В Ивановской области заместителя директора одной из школ обвинили в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков, а также в сексуальном насилии. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает РИА Новости .

Замдиректора задержали 31 января и возбудили уголовное дело по части второй статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом») и по части первой статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста»).

Накануне, 2 февраля, суд заключил обвиняемого под стражу. Кроме того, было возбуждено еще одно дело по части третей пункту «а» статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего»).

Отмечается, что задержанный еще не уволен из школы.

В декабре сообщалось , что в Красноярске перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в педофилии. По версии следствия, с 2014 года по июнь 2017-го 38-летний мужчина находил в социальных сетях девочек в возрасте от 9 до 15 лет, проживающих в Красноярском крае, и переписывался с ними.

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