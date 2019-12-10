Педофил совратил 36 российских школьниц за три года

В Красноярске перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в педофилии. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с 2014 года по июнь 2017-го 38-летний мужчина находил в социальных сетях девочек в возрасте от 9 до 15 лет, проживающих в Красноярском крае, и переписывался с ними. Затем он отправлял им сообщения и фото сексуального характера. В ведомстве подчеркнули, что с двумя несовершеннолетними обвиняемый вступил в интимную связь. Всего от действий мужчины пострадали 36 несовершеннолетних.

Отмечается, что мужчина уже задержан, свою вину он признал частично. Уголовное дело в отношении обвиняемого возбуждено сразу по четырем статьям УК РФ.

23 ноября стало известно, что в Иркутске 16-летний подросток остановил мужчину, который похитил девятилетнюю девочку на улице и попытался увезти ее.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru