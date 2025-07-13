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12:32, 13 июля 2025Россия

В Минобороны России рассказали об уничтожении станции американского комплекса Patriot

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 2 пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot США
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

ВСУ также потеряли две пусковые установки. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации формирований ВСУ, расположенных на территории 136 районов.

Все цели поражены, добавили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, за 12 июля ВСУ потеряли в зоне проведения специальной военной операции более 1280 военнослужащих.

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