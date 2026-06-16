США скрыли от Израиля детали соглашения с Ираном

США не показали Израилю текст меморандума с Ираном

США не показали Израилю текст меморандума с Ираном. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

«Израиль обратился к США с просьбой ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном, но получил отказ», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, Израиль до сих пор не знает всех деталей соглашения, которое, как ожидается, будет подписано в Швейцарии 19 июня.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается срочно встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить сделку США с Ираном. Уточнялось, что напряжение в Израиле усилилось из-за неопределенности по поводу того, на что именно согласился Трамп в рамках сделки с Ираном.