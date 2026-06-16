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Из жизни
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17:12, 16 июня 2026Из жизни

Мужчина сбросил 54 килограмма благодаря новым привычкам

Житель США сбросил 54 килограмма и назвал одним из секретов похудения ходьбу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andrej Safaric / Shutterstock / Fotodom

Житель США Тре Хаббард сбросил 54 килограмма за девять месяцев. Об этом он рассказал SWNS.

28-летний мужчина признался, что стал набирать вес после поступления в колледж в 2016 году. В то время не стало его друга, через несколько месяцев началась пандемия COVID-19, в результате он впал в депрессию. «Впервые в жизни я чувствовал себя побежденным. Я сам вырыл себе эту яму и боялся вставать на весы», — рассказал Хаббард.

К октябрю 2020 года он располнел до 134 килограммов и решил сбросить вес. Своим главным секретом похудения мужчина назвал новые привычки, которым следует до сих пор. Так, Хаббард готовит еду на завтрашний день, прежде чем лечь спать, с вечера собирает спортивную сумку и старается проходить по 12-15 тысяч шагов в день. Кроме того, мужчина всегда оставляет будильник далеко от кровати, чтобы утром быстро проснуться.

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«Если возвращаешься хоть к какому-то порядку, день становится чуточку лучше», — объяснил Хаббард. По его словам, такие привычки позволяют ему не торговаться с самим собой. Все эти действия становятся автоматическими и не дают ему принимать неверные решения.

Ранее американский блогер Фрэнки Бернстайн рассказал, как ему удалось похудеть на 18 килограммов. Своим секретом он назвал отказ от алкоголя.

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