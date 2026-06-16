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17:20, 16 июня 2026Экономика

В России осудили выбор россиянами иностранного пива

Глава Роскачества Протасов сообщил о нежелании россиян считать местное пиво качественным
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mladen Mitrinovic / Shutterstock / Fotodom

Многие потребители пива в России по-прежнему не считают отечественную продукцию сравнимой по качеству с зарубежной, такого мнения придерживается каждый третий. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

«До сих пор более 30 процентов российских потребителей считают, что импортное пиво априори более вкусное и качественное», — посетовал он.

По мнению Протасова, для изменения текущего положения дел необходимы информационная кампания и работа с каналами продаж, чтобы сделать российский продукт популярным и окончательно заменить импорт. В то же время, признал он, Россия обеспечивает себя хмелем менее чем на семь процентов, и следует работать еще и в этом направлении.

Глава Роскачества заверил, что в российском пиве совсем немного фальсификата. Выпуск продукции, где просто добавлялся спирт, с лета прошлого года сократился на 89 процентов.

Что касается фальсификата на рынке вина, то его долю Протасов оценивает менее чем в пять процентов. В первую очередь проблема касается напитков в мягкой упаковке, спрос на которые растет из-за низкой стоимости и снижения покупательной способности россиян.

Ранее сообщалось, что по итогам первых четырех месяцев 2026 года импорт пива в Россию вырос на 51 процент, то есть в полтора раза.

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