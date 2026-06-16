Синоптики рассказали о накрывшей большую часть России грозе

Gismeteo: Грозовая активность охватила территорию РФ от Европейской части до Урала

Грозовая активность накрыла большую часть России — в настоящее время грозовые очаги отмечаются от Европейской части России до Урала, Сибири и южных районов страны. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.

Максимальная концентрация гроз наблюдается в тропосферной ложбине, которая протянулась через Поволжье и Урал. Вероятность опасных явлений отмечается в разных регионах России: в Сибири, на Урале, Северо-Западе, в Поволжье, Центральной России и на юге страны. Предупреждения действуют в Иркутской области, Карелии, Архангельской, Вологодской и Кировской областях, а также в Краснодарском крае.

При этом ситуация с грозами не считается аномальной, текущая картина является типичной для активного летнего грозового периода. При этом россиян призвали помнить, что летние грозы часто очень локальны. Где-то все ограничится дождем, а в соседнем районе возможны град, шквал и затопление территорий.

Синоптики объяснили, что в нижней тропосфере наблюдается поступление теплого влажного воздуха, а на более высоких уровнях сохраняется холодная воздушная масса. Этот контраст создает неустойчивость атмосферы: теплый воздух стремительно поднимается, охлаждается, происходит конденсация и формируются мощные кучево-дождевые облака.

Атмосферные фронты играют дополнительную роль: на границе столкновения теплого и холодного воздуха возникают зоны подъема воздуха, которые часто становятся «триггером» для возникновения гроз. Дневной прогрев усиливает этот процесс, поэтому самые интенсивные грозы развиваются во второй половине дня, когда нижний слой атмосферы достигает максимального нагрева.

В подобных синоптических условиях возможны различные опасные явления: сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра и даже смерчи. Шквалы способны ломать деревья, повреждать электролинии и легкие постройки. Крупный град угрожает автомобилям, крышам, теплицам и сельскохозяйственным посевам. Высокая молниевая активность повышает риск возгораний и травм людей.

Ранее жителей столицы предупредили о неделе дождливой погоды с температурой ниже климатической нормы.