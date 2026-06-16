Москвичей предупредили об аномальном холоде

Синоптик Позднякова: Температура воздуха в Москве упадет ниже климатической нормы

На этой неделе в Москве сохранится ненастная погода, а температура воздуха упадет ниже климатической нормы. Об аномальном холоде предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

До среды, 17 июня, в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Она будет сопровождаться кратковременными дождями, но гроз на фоне похолодания не будет, уточнила синоптик.

Ночью столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 12 градусов Цельсия, а днем — от плюс 17 до плюс 19 градусов. «При этом возможны порывы ветра до 12-14 метров в секунду. В пятницу днем вновь ожидаются кратковременные дожди и температура плюс 20-22 градуса», — добавила Позднякова.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать до 21:00 среды, 17 июня.